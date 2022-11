Médico se comove com paciente que não seguiu suas orientações; “doutor, eu não sei ler”

Mesmo no atual mundo moderno, com tecnologias que surgem a todo momento, e a rapidez das informações, a comunicação médico- paciente só ganha em importância.

Assim, o diálogo, o contato pessoal e o saber escutar se mostram como aspectos essenciais do atendimento, com benefícios diversos, além de melhores diagnósticos e maior confiança no tratamento. A comunicação aumenta o vínculo com o paciente e diminui as queixas.

Ouvir a história da pessoa, entender o que ela está passando, absorver as informações e poder transmitir o que é necessário para uma boa prescrição médica ou tratamento são situações rotineiras em uma consulta.

Mas, um caso que ocorreu com o Dr Dion Lenon, um dos médicos que tiveram um enorme destaque durante a pandemia por ter permanecido na linha de frente desde o primeiro momento, assim como, outras ações e atendimentos que realiza, emocionou muitas pessoas.

Em sua rede social, no Facebook, o médico fez uma publicação em que descreveu a relevância de saber ouvir na saúde pública, do amor à profissão e igualdade.

A narrativa de uma paciente que ele atendeu e na reconsulta percebeu algo a mais e soube como fazer a diferença. Veja a publicação que em poucas horas rendeu mais de 640 curtidas; 233 comentários e 49 compartilhamentos:

“Caso do dia. Há uma semana atendi essa senhora. Diagnóstico: tuberculose. Tratamento: 4 comprimidos juntos todos os dias ao meio-dia. Hoje(14 de novembro), ela retorna, junto com a irmã. Não lembrava o que tinha nem o nome da doença. Estava tomando somente 1 comprimido por dia. Conversa vai, conversa vem, tentando entender o porquê de estar tomando somente 1 cpr, com muito constrangimento ela me disse: “Dr, não sei ler nem escrever”. 2022. Tecnologia em tudo, mas ainda temos muita desigualdade em nosso país. Depois que pensar o quão insensível e pouco ouvinte eu fui na primeira consulta, tentei entender o que ela compreendia e como ela se organizava. Ela disse que sabe ver as horas no relógio de ponteiros ou quando ouve na rádio. Aí surgiu essa ideia. Não é inédita, já vi na internet. Transformar palavras na linguagem própria da paciente. Ela entendeu. Falou que ia colar na geladeira. Um sorriso de gratidão tomou o lugar do constrangimento. Antes de ir embora ainda falou: “estou indo na igreja, uma irmã já me ensinou a escrever meu primeiro nome.” Lições do dia: – Ouça quem está na sua frente e enxergue o paciente e não doença apenas – A desigualdade está mais presente no nosso dia a dia do que imaginamos. Precisamos enxergar. – Sempre tente facilitar Minha mãe é professora, então pra 2023 ela já tem uma missão: vai ensinar ela a ler e escrever. A parte mais fácil de ser médico é dar remédios. A mais difícil é saber ouvir, tocar e entender a pessoa que está na sua frente. E pra você aí, não precisa ser médico pra enxergar a dor e a limitação do outro e tentar aliviar. Só precisa ser gente. Pra 2023, bora tentar transformar o mundo num lugar melhor, mais igual? Você pode não mudar o país inteiro, mas pode mudar a vida de quem tá na sua volta. Atender no SUS é um desafio diário, mas ensina muito sobre como ser mais humano, facilitador e ouvinte. Eu amo atender esses pacientes. Eles não sabem, mas geram mais mudanças em mim do que eu neles.

