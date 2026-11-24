Comissão terá 120 dias para apurar fatos relacionados à atuação da instituição. Grupo será formado por três vereadores titulares e três suplentes.

A Câmara Municipal de Alegrete instaurou, na noite desta segunda-feira (23), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que irá investigar denúncias e esclarecer fatos relacionados à atuação da Guarda Municipal. A medida foi oficializada durante a 69ª Sessão Ordinária do Legislativo e marca o início de um processo de apuração que terá prazo de 120 dias.

A iniciativa é de autoria do vereador Eder Fioravante (PDT), que também integrará a comissão como membro titular. Além dele, foram designados os vereadores Leandro Meneghetti (PL) e Jaime Duarte (Republicanos).

Como suplentes, foram indicados José Rubens Rosa Pillar (PP), Paulo Berquó (Federação PT/PCdoB) e Vagner Fan (PL).

A comissão deverá se reunir nos próximos dias para escolher seu presidente, definir a condução dos trabalhos e estabelecer o cronograma das investigações. O prazo de 120 dias será contado a partir da instalação da CPI.

A investigação deverá concentrar os trabalhos na análise das denúncias e no esclarecimento dos fatos relacionados à instituição. A abertura da comissão representa um instrumento de fiscalização do Legislativo municipal, que terá a responsabilidade de conduzir as apurações dentro dos limites legais.

Projetos sobre obras em vias públicas e espaços municipais

Além da instauração da CPI, a 69ª sessão teve na Ordem do Dia propostas relacionadas à infraestrutura urbana e à conservação de espaços públicos.

Um dos projetos analisados foi o Projeto de Lei nº 0065/2026, de autoria do vereador José Rubens Rosa Pillar, que previa a obrigatoriedade de comunicação prévia sobre obras e intervenções realizadas em vias e logradouros públicos por concessionárias e empresas prestadoras de serviços.

A proposta estabelecia regras para sinalização dos locais, recuperação dos pavimentos e responsabilização por eventuais danos. As exigências abrangeriam intervenções como escavações, abertura de valas, instalação e manutenção de redes, cabos, postes, dutos e outros equipamentos.

Durante a discussão, o autor solicitou a retirada do projeto e das emendas, informando que pretende apresentar uma nova proposta sobre o tema.

Outro assunto previsto na pauta foi o Projeto de Lei nº 0073/2026, apresentado pelo vereador Leandro Meneghetti, que propunha a criação do Programa Municipal de Revitalização e Adoção de Espaços Públicos.

A iniciativa busca estimular parcerias entre o Município e empresas ou empresários para promover melhorias, conservação e manutenção de espaços públicos, sem gerar despesas para os cofres municipais.

O autor também solicitou a retirada da matéria da pauta, com a justificativa de que apresentará um projeto substitutivo.

Os Votos Congratulatórios de autoria do vereador Joceli Oviedo, que igualmente integravam a Ordem do Dia, também foram retirados.