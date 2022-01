Câmara debate recuperação e manutenção da Praça da Juventude

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Durante boa parte da manhã da segunda-feira, os vereadores estiveram reunidos na sala da presidência, tratando sobre a revitalização da praça da Juventude. O encontro esteve sob a condução do presidente Anilton Oliveira e a presença dos vereadores Itamar Rodriguez, Bispo Ênio, Luciano Belmonte e Glênio Bolsson, assim como a participação da direção da Liga Alegretense de Futebol, através do presidente Paulo Cunha e diretor Sérgio Freitas e o diretor da empresa TerraPias, Renan Pias, empresa que se propõe a fazer a terraplanagem nos campos.

O assunto mais focado foi sobre o abandono dos campos de futebol na Praça da Juventude . Para qualquer melhoria a ser feita, é necessário que haja manutenção e segurança contra a depredação que vem ocorrendo com frequência. Ambos os campos estão sob a responsabilidade da LAF, desde 2017, mas nos anos de 2020 e 2021 devido à pandemia não foi possível o aproveitamento útil desses espaços, conforme disse o presidente da Liga, Paulo Cunha. Algumas ideias foram discutidas como a possibilidade de colocar um PM residindo na Praça, o cercamento dos campos, um quiosque para a exploração comercial daquele espaço e reversão de parte da arrecadação para manutenção do local. O vereador Luciano Belmonte informou de uma emenda parlamentar do deputado Covatti destinada à área de esporte e lazer.

O presidente Anilton agendou um encontro com a secretária Angela Viero, da Educação, Cultura, Esporte e Lazer para esta terça-feira, na Secretaria, às 9h, a fim de ouvi-la sobre o que a Administração tem de planos para aquela área de esporte e lazer da Zona Leste da cidade.