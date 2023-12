No entanto, em caso de necessidade de votar projetos para que a Prefeitura possa implementá-los, a Casa marca sessões extraordinárias. Neste caso, os vereadores são convocados para votar as pautas. A parte administrativa do Poder Legislativo não para, e os gabinetes também podem exercer suas atividades normalmente neste período.

A Câmara de Vereadores de Alegrete conta com 15 vereadores, e durante esse período de recesso, eles continuam suas atividades em vários locais da cidade, agilizando demandas e realizando reuniões, uma vez que as necessidades em bairros e comunidades do interior não cessam. A posse da nova mesa diretora, com a presidência de Moisés Fontoura (PDT), ocorrerá no dia 28 de dezembro às 19h.