Produtor denuncia descarte irregular de carne em estrada dos Pinheiros

Próximo ao Polo dos Pinheiros, foram encontradas sacolas contendo pedaços de carne descartadas de maneira irregular ao longo da estrada, o que despertou a atenção do produtor.

O morador suspeita que o descarte inadequado possa estar relacionado a problemas de energia ou a alguma outra questão que levou alguém a se livrar das carnes pela estrada. Em sua observação inicial, ele ressaltou que os pedaços de carne pareciam ser provenientes de um açougue, diferenciando a situação do crime de abigeato.

“Que relaxamento, falta de conscientização”, comentou. Ele expressou sua preocupação com a atitude, enfatizando a importância da conscientização e responsabilidade ambiental por parte da comunidade.

É válido ressaltar que o descarte inadequado de resíduos, incluindo carnes, configura um crime ambiental. Essa prática não apenas prejudica o meio ambiente, mas também pode resultar em implicações legais para aqueles que a realizam.

Até o momento, a Vigilância Sanitária não tinha sido comunicada sobre o fato. A comunicação com autoridades ambientais é crucial para investigar e tomar as medidas necessárias diante de casos de desova irregular de carnes, visando à preservação do ambiente e à responsabilização dos infratores.

“Cabe ressaltar que os órgãos de fiscalização sanitária repudiam este tipo de ação por parte dos responsáveis, pois, além de prejudicar o ambiente em que vivemos, poderão contaminar um curso d’água ou lençol freático através das chuvas, prejudicando o bem-estar e a saúde de outras pessoas por meio do contato ou consumo da água. Portanto, é importante que nos conscientizemos e evitemos esse tipo de descarte incorreto, especialmente de produtos como carnes ou lácteos”- destacou o coordenador da Vigilância Sanitária Carlos Humberto Vasques da Conceição.

