A proposição foi do vereador Bispo Ênio Bastos, que dirige a Igreja em Alegrete. O ato contou com a presença do deputado estadual Airton Lima(PL) vice-presidente estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular, assim como dos vereadores Glênio Bolsson, Itamar Rodriguez, Luciano Belmonte, Cléo Trindade, Anilton Oliveira, Vagner Fan, Eder Fioravante, Moisés Fontoura, que presidiu a sessão motivo agenda externa da presidente Firmina Soares, Bispo Ênio Bastos, proponente e Jaime Duarte. Representando o prefeito, a secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Ângela Viero. Também as presenças do pároco Pedro Navarro, da Igreja Matriz Nossa Senhora Conceição Aparecida; Bispo Marcos Ferrão, presidente do Conselho de Pastores de Alegrete ; reverendo Manoel Teixeira, ex-dirigente da Igreja, ex-vereador e ex-presidente da Casa; Jocimar Santos, chefe de gabinete do deputado Airton Lima; bispo Raimundo Nonato, superintendente regional da Quadrangular 2 de Uruguaiana; Pastor Marcos Medina e Missionária Zélia, da Igreja Ministério Espírito Santo e dr. Adão Faraco.

Foram entregues certificados de reconhecimento pelo trabalho realizado ao Pastor Pedro, vice-presidente da Igreja em Alegrete; Bispo Raimundo Nonato, representando o Missionário Solon Soares, presidente estadual da IEQ e ao deputado Airton Lima, assim como bouquê de flores à reverenda Lucimar, esposa do Bispo Ênio e coordenadora estadual dos grupos missionários de mulheres, e à senhora Maura de Lúcia, representando os membros da Igreja Quadrangular.



Logo após, foram exibidos vídeos contando a história da Igreja Quadrangular e a sua forte presença no campo social, prestando auxílio em muitas frentes e com projetos.

Câmara homenageia os 70 anos da Igreja Quadrangular no Brasil

A Palavra dos Líderes de Bancada





Os líderes de bancada fizeram uso da palavra para homenagear os 70 anos da Quadrangular no Brasil. Vereador Cléo Trindade, pelo MDB, disse que homenageava as instituições que fazem algo pela comunidade. A Quadrangular tem papel importante , sempre levando ajuda aos que precisam.E destacou o conceito família que a instituição carrega, agregando sempre.



O vereador Eder Fioravante/PDT, depois de lembrar sua infância e adolescência na Igreja, proferiu trechos bíblicos, afirmando que Jesus é o pão da vida e que a Igreja do Evangelho Quadrangular tem levado o pão através da palavra de Deus.

Vereador Anilton Oliveira/Partido dos Trabalhadores, colocou que a igreja é uma só, a religião é variada. Que muitas igrejas surgem onde o Estado diminui sua atuação, por isso, elas superam as atividades sociais do Estado, porque onde este ente público não pode chegar, a Igreja chega e leva benefícios às pessoas. A Igreja atinge a alma dessas pessoas, dando a esperança aos velhos e a ânsia da juventude.

O vereador Jaime Duarte/Republicanos, em sua manifestação afirmou que falar de igreja é falar de mudança, de transformação. Relatou que, com a graça e a misericórdia de Deus, conseguiu dar a volta por cima.

Em nome da bancada Progressista e proponente da sessão solene, o vereador Bispo Ênio Bastos fez uso da palavra citando a pregação do evangelho na mudança de vida e o trabalho social da Igreja. A Igreja não tinha voz, ela cresceu e acompanhou a evolução, sendo hoje reconhecida em seu papel na Nação e fora dela. Bispo Ênio comentou sobre as tratativas para a construção do memorial Oswaldo Aranha. Que esteve em Israel e sentiu o quanto de apreço aquele povo tem por Oswaldo Aranha que deu de volta um território para Israel para que voltasse a ser nação. Sobre a sua atuação na Casa, o vereador disse que aprendeu muito a conviver com ideias diferentes, mas respeitando o pensamento de cada um. E concluiu afirmando que podemos sim ser bem melhores com mais amor ao próximo para sermos amados, concluiu.





Não se cansem nunca de Evangelizar



A secretária Angela Viero transmitiu a saudação do prefeito Márcio pelo aniversário da Igreja do Evangelho Quadrangular, afirmando: “não se cansem nunca de evangelizar”, extensiva aos membros de todas as igrejas.

A secretária ainda referiu-se ao olhar evangelizador da igreja para os seres humanos quando leva uma palavra de conforto. E finalizou afirmando que as escolas são templos,” pois lá acolhemos, ensinamos, educamos, assim como são as igrejas”, completou.



O deputado Airton Lima, vice-presidente estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular, ao ocupar a tribuna, referiu-se a cada um dos homens que alí estavam, que pagaram um preço muito alto para chegar onde chegou a Igreja do Evangelho Quadrangular ao comemorar 70 anos, levando o evangelho aos quatro cantos. Relatou sobre o tamanho da igreja, com mais de mil templos no Rio Grande do Sul. Que viu de perto a luta de cada pastor, suas dificuldades. Uma igreja única, em qualquer país, sua doutrina é a mesma. Igreja que surgiu através de uma grande mulher Aimee Semple McPherson. Reportou-se sobre o importante trabalho social que realiza e disse do orgulho de representar o povo evangélico na Assembleia Legislativa.



Encerrando a solenidade, o vereador Moisés Fontoura, que presidiu a sessão solene fez uma fala em que focou no fortalecimento da família e o papel que a igreja cumpre, pois é nas dificuldades que a igreja se apresenta nos casos de calamidades, enchentes e temporais. Cumprimentou a todos e agradeceu as presenças, dando por encerrada a sessão, sem antes ser executado o Hino da Igreja do Evangelho Quadrangular e o Hino Rio-Grandense.

Após o encerramento da sessão, foi levado para o plenário o bolo de aniversário, sendo cantado o parabéns você e vida longa à IEQ.



Histórico da Igreja



A Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada em 1º. De Janeiro de 1923, em Los Angeles pela evangelista Aimée Semple McPherson.Uma igreja beirando o seu centenário e presente em mais de 140 países no Mundo. No Brasil, a fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular ocorreu em São João da Boa Vista – SP em 15 de novembro de 1951, pelo missionário Harold Edwin Willians, nascido em Los Angeles e batizado na infância pela própria fundadora da igreja. O pastor Willians (falecido em 2002) foi auxiliado pelo pastor Jesus Hermirio Vasquez Ramos, natural do Peru. Eles começaram uma obra na pequena cidade de Poços de Caldas, com o apoio de uma escola de inglês, e em seguida foram para São João da Boa Vista onde ergueram um pequeno templo.No ano seguinte, partiram para São Paulo capital, mais precisamente no bairro de Água Branca. Na década de sessenta , liderados pelo então pastor George Russell Faulkner, a sede da igreja estipulou a meta de levar a mensagem a cada capital de estado, em seguida semear a palavra do senhor em outros municípios. Nas duas décadas seguintes mantiveram essa estrutura e ao final dos anos oitenta, a Igreja Quadrangular já era conhecida em todo país pelo seu evangelismo dinâmico. As pequenas tendas deram lugar a construção de grandes tempos.

No início da década de 70, chegou a cidade de Alegrete o missionário Saulo de Paula trazendo a missão de fundar nesta cidade a Igreja do Evangelho Quadrangular. Pouco tempo depois foi adquirido terreno na rua Waldemar Masson 216, local onde está situado o templo até os dias de hoje. Muitos missionários estiveram à frente desta obra, entre os quais missionário Otalino Rodrigues, missionário Adilson, missionário José Carlos Correia, missionário Braz dos Santos de Oliveira, missionário Nasser dos Santos Bandeira. A Igreja em Alegrete trouxe um grande avivamento, muitos testemunhos de curas e libertações. Muitas pessoas presenciaram e viveram esses milagres. No dia 25 de outubro de 1981 assumiu a Igreja do Evangelho Quadrangular em Alegrete o reverendo Manoel Teixeira, e no ano de 2011 assumiu o ministério o bispo Adenildo Padovan. Em 1º. de agosto de 2014 chegava na cidade o bispo Ênio Bastos e sua esposa, reverenda Lucimar Bastos, que são os atuais pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular nesta cidade. Nos 70 anos de sua fundação aqui no Brasil, a Igreja do Evangelho Quadrangular possui mais de 18 mil templos e obras abertas e estruturadas em todo o país. São mais de 40 mil obreiros levando os ensinamentos de Jesus a mais de 3 milhões de pessoas em vários países.

O deputado estadual Airton Lima é o criador da lei número 15.338, do dia 2 de outubro de 2019, que institui 15 de novembro como o dia da Igreja do Evangelho Quadrangular no calendário oficial do Estado.

Por Alair Almeida