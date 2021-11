Novo tomógrafo já está na Santa Casa

Às 8hs, de sexta-feira (19), chegou o novo aparelho de tomógrafo para Santa Casa de Caridade. Trazido por uma empresa de transporte paulista especializada em carregamento de equipamentos sensíveis, uma das aquisições mais aguardadas pela comunidade já está no município.



Momento histórico para saúde do município

Durou cerca de 2 horas para concluir a operação de desembarque dos 14 volumes. Pela porta de entrada do Centro de Imagens, as caixas ficaram acondicionadas nesta primeira etapa.



Empresa especializada levou duas horas para concluir a entrega dos 14 volumes

Dois colaboradores da TBI – logística inteligente, acompanhado por um técnico da empresa Toshiba/Canon que fará a instalação do aparelho, realizaram a entrega com ajuda de três paleteiras manuais.

Material foi descarregado no Centro de Imagens

A aquisição deste novo tomógrafo computadorizado “aquilion lightning” com 16 canais representa melhor qualidade nas imagens e também um auxílio muito maior nos diagnóstico, tendo em vista que o atual aparelho da Santa Casa possui apenas um canal. Um esforço que iniciou com o ex-provedor (im memoriam), Milton Araújo; Maurício Goldemberg (im memoriam) e Vânia Guerra (im memoriam),que pleiteou junto ao deputado federal Sanderson, a intermediação entre Santa Casa e o Ministério da Saúde, através de um processo licitatório exitoso.

Estiveram acompanhando a chegada do novo aparelho o vice-presidente da instituição César Dionson; Antonino Souza Dornelles presidente do Conselho Fiscal, Lilia Temp presidente da Associação Juntos Pela Vida, Cristiano Torunsky diretor da Santa Casa, José Luis Costenaro assessor administrativo da Santa Casa e Marileuza Galarça, voluntária da Associação Juntos Pela Vida.

O tomógrafo que atualmente está no hospital será realocado em uma nova sala que está em fase de construção nos fundos do Pronto Socorro.



Instalações para o antigo tomógrafo

Com isso, todos os pacientes que chegarem para atendimento já terão esse recurso, destaca Torusky. Além disso, também serão construídos mais dois ambulatórios e uma sala para transfusão de sangue – obras essas que serão possíveis devido ao recurso de 380 mil reais arrecadado com a campanha inicial para o novo tomógrafo. Esse valor está sendo gerenciado pela Associação Juntos pela Vida de apoio à Santa Casa.

O novo aparelho saiu de Guarulhos no último dia 17, e agora espera o hospital concluir as obras para então os profissionais da Toshiba/Canon realizaram as instalações técnicas com a montagem mecânica e depois a ativação do serviço. A sala onde está o antigo tomógrafo irá passar por algumas reformas e adequações para instalação do novo.

Técnicos já fizeram duas vistorias nos locais de instalação dos tomógrafos

No entanto, Cristiano Torunsky revela que as obras seguem em processo acelerado para que logo possa ser instalado o tomógrafo no setor de emergência e urgência da Santa Casa. “Estamos trabalhando para que muito em breve possamos oferecer este novo serviço à comunidade e aprimorar o atendimento no ambulatório”, destacou.