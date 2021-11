A missão “quase” impossível para o Grêmio permanecer na Série A

Na 19ª posição com 32 pontos, o imortal está a 7 pontos do Atlético Goianiense, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Ainda não se ao certo quantos pontos o 16° colocado vai precisar fazer para escapar do rebaixamento. A estimativa é que seja em torno de 46 pontos, pontuação muito superior a do ano passado. Na última temporada, o Fortaleza se salvou com 41 pontos.

Dessa forma, para escapar do rebaixamento, seguindo essas projeções, o imortal precisaria, ao menos, vencer quatro das seis partidas que restam e empatar as outras duas. É uma tarefa nada fácil, ainda mais quando se trata de um time que não teve nenhuma sequência positiva no decorrer do campeonato. No entanto, grande parte da torcida continua esperançosa e confia que o Grêmio vai sair dessa situação. E a reação história pode continuar contra a Chapecoense.

Depois de bater o Bragantino na última terça-feira, na Arena, a equipe de Vagner Mancini vai a Santa Catarina para enfrentar a Chapecoense pelo Brasileirão. A partida será hoje, às 19h, na Arena Condá, e vai marcar o retorno do goleiro Chapecó, do volante Villasanti e do centroavante Borja, que estavam a serviço das suas seleções nas Eliminatórias.

A entrada dos três jogadores no time titular ainda é incerta. A tendência é que Mancini comece com o volante Villasanti no lugar de Thiago Santos, para fazer dupla com Lucas Silva, e que Borja entre no lugar de Diego Souza. Chapecó, por sua vez, deverá começar no banco de reservas. A provável escalação do Grêmio tem: Brenno, Rafinha, Geromel, Kannemann, Cortez; Lucas Silva, Villasanti, Jhonata Robert, Campaz; e, na frente, Diego Souza.

O jogo de logo mais entre Chapecoense e Grêmio contará apenas com a presença de associados do clube catarinense. Isso porque o clube de Chapecó achou melhor suspender a venda de ingressos para o público em geral, em razão da possibilidade de torcedores gremistas acessarem a Arena Condá infiltrados. Lembrando que o clube gaúcho não pode jogar com a sua torcida, tanto nos jogos da Arena quanto nos jogos fora de casa, conforme punição do STJD.

João Baptista Favero Marques