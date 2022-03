Câmara realiza a XXIII Semana da Mulher

A XXII Semana da Mulher será realizada de 7 a 11 de março, numa promoção da Câmara de Vereadores ( Procuradoria da Mulher) e ONG Amoras.

Com o tema Ela somos Nós, a programação da Semana da Mulher está sendo montada com painéis, palestras e interferências artísticas com foco nas mulheres. Dentre as atividades, serão homenageadas como destaque mulheres nas áreas de Segurança, empreendedorismo, saúde, esporte, tradicionalismo.

A ADRA agência de Desenvolvimento de Recursos Assistenciais fará palestra com o tema mentes brilhantes . As atividades também vão contemplar a participação e mulheres destaque em atividades que são são LGBTQIA.

Haverá intervenções artísticas com Piano Estúdio Piano Forte e ballet Danielle Pinheiro. palestra da deputada Miguelina na Vechio sobre violência da mulher na política.

A professora Ana Lúcia Vargas vai abordar a Valorização e Respeito à Mulher em programação da Amoras ONG.

Também haverá roda de conversas – construindo a identidade de gênero, conceitos importantes do projeto Cartas de Afeto.

O presidente do TRT 4, Francisco Rossal de Araújo (transmissão on line) e o Juiz Rafael Echevarria Borba, também vão participar da Semana da Mulher em Alegrete.

Além das atividades na Câmara, o evento também terá intervenções e palestras externas nas escolas, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais

A Semana Municipal da Mulher é umas das atividades mais tradicionais da Câmara em deferência ao valor de todas as mulheres alegretenses.

Confira programação completa: