Paulo Renato Rodrigues, um alegretense com muita história para contar

O Saudade do Alegrete de hoje, traz um pouco das lembranças do alegretense Paulo Renato Rodrigues.

Atualmente, ele reside em Porto Alegre e Torres, é casado e tem uma filha.

Ele inicia a narrativa pontuando que viveu 36 anos muito intensos na Terra Natal. “Para teres uma ideia, nos anos 70 eu tinha cinco empregos: Banco do Brasil(até as 18 h), Rádio Alegrete(programa de esportes as 18h30 min) e as jornadas esportivas aos domingos; Gazeta de Alegrete(escrevia uma página sobre futebol); professor do IEEOA ( das 19h15min às 21h30min) e professor na Faculdade de Economia(das 21h45 às 23h15 min). E fazia tudo com muito amor e dedicação”- declara.

Hoje, com 70 anos, Paulo conta que saiu de Alegrete no ano de 1988, quando foi convidado a trabalhar na Superintendência do Banco do Brasil, em Santa Maria, mas ficou só um ano.

Na sequência, foi para Cascavel e Guaraniaçu, como gerente, as duas cidades no Paraná. Depois voltou para o Rio Grande para a cidade de Herval.

Fez carreira no Banco do Brasil e chegou à Superintendente Regional. Retornou a Santa Maria, como gerente, Caxias do Sul, Porto Alegre e, em Aracaju(SE), assumiu o cargo de Superintendente e foi para Criciuma, Canoas e Novo Hamburgo.

“Eu lancei dois livros. “O Desafio do Terceiro Milênio, em 1997”, e “O Melhor dos Tempos, o Pior dos Tempos”, em 2004. Depois que saí do BB, em 2008, trabalhei, de 2011 a 14, no Governo do Estado, como Diretor na Secretaria dos Prefeitos e Relações Federativas, com o secretário Afonso Motta”- comenta.

Em Alegrete, Paulo fundou o Rotaract Clube e o IACA (Instituto Alegretense de Ciências e Artes). Foi o primeiro presidente dos dois. A última vez que esteve no Baita Chão, foi para um evento esportivo, num bate e volta, em 2019 .

“São tantas lembranças. Joguei futebol aí no São Cristóvão e no Guarani. Futebol de salão no Real e no Sete. Lembro das tardes de verão no Porto dos Aguateiros, que era a nossa praia. Dos carnavais de rua e nos clubes. São muitas lembranças boas”- finaliza.