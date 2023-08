Câmara recebe iluminação cênica para destacar fachada nas campanhas de prevenção

Como cada mês é caracterizado por uma cor, a Câmara de Vereadores – Palácio Lauro Dornelles, agora conta com uma iluminação cênica em sua fachada. Com essa iluminação, com o recurso de colorir sua fachada com cores múltiplas, conforme a campanha que esteja sendo desenvolvida em cada mês, o prédio chama atenção, assim que anoitece. Como ainda estamos no Agosto Lilás, que defende os direitos das mulheres contra qualquer tipo de violência, o prédio se apresentou com esta cor de iluminação.

O mês de setembro é conhecido como Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Dessa forma, a Câmara de Alegrete abraça as tantas campanhas que acontecem durante o ano, tradicionalmente identificadas por diferentes cores. Depois, será o Outubro Rosa, dedicado à prevenção do câncer de mama. Com esta iluminação na fachada, o prédio da Rua Vasco Alves chama atenção de quem passa pelo local.