Segurança no campo: expansão de DPs especializadas e entregas de viaturas marcam ações da SSP na Expointer

Líder do Governo, deputado Frederico Antunes representou parlamento gaúcho no evento

Para fortalecer ainda mais a segurança no campo, o governo estadual anunciou a expansão das atividades policiais no meio rural durante evento realizado na última segunda-feira (28/08) na Expointer. Em cerimônia realizada na sede da Farsul, o governador Eduardo Leite entregou 15 novas viaturas para a Brigada Militar (BM) reforçar o patrulhamento no campo e confirmou a criação de uma Delegacia Online para crimes rurais, além da instalação de mais três Delegacias de Polícia Especializadas na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Decrab). Os novos investimentos nas vinculadas da Secretaria da Segurança Pública (SSP) visam aumentar o combate aos crimes de abigeato no Estado, que seguem em declínio mês a mês.

Ao todo, 15 novas pick-ups foram entregues para Brigada Militar. As viaturas foram adquiridas com recursos oriundos do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg) e de emendas parlamentares. Hoje, no Rio Grande do Sul, a atividade agropecuária representa 77% da área total, de acordo com o Censo Agropecuário de 2017.

“Garantir a segurança no campo é fundamental para estimular o desenvolvimento agrário, ainda mais no Rio Grande do Sul, que tem agronegócio em seu DNA. Além de expandir as delegacias especializadas e online, também reforçamos o atendimento na ponta, ampliando o patrulhamento ostensivo e preventivo”, destacou o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron. A cerimônia contou a presença da cúpula da segurança pública e de diferentes autoridades ligadas ao agronegócio.

“Garantir a segurança e a paz no campo para homens e mulheres é uma das nossas bandeiras. O legislativo, acompanhando do executivo, FARSUL e forças policiais trabalham em sinergia por um agro mais forte, seguro e pujante”, afirma o líder do governo, deputado estadual Frederico Antunes.

Com informações do gabinete Deputado Frederico Antunes

Expansão de DPs especializadas

Durante o evento na Expointer também foi lançada oficialmente a Delegacia de Polícia Online do Agro (Agrodol), cuja página ficará dentro do site da Delegacia Online. O novo serviço possibilitará que o cidadão efetue registro de abigeatos, furto/roubo e alteração de limites divisórios, além de registro de outras ocorrências relativas a fatos ocorridos na zona rural. No encontro, foi feita a orientação e capacitação de produtores rurais, expositores e visitantes para a utilização da Agrodol.

Na ocasião, também foi anunciada a instalação de três novas Decrabs: Osório, Santa Maria e Vacaria. As unidades vão se somar às delegacias especializadas já existentes em Bagé, Alegrete, Camaquã e Santo Ângelo.

Patrulhamento 4×4

As novas viaturas serão repassadas para os municípios de Cachoeira do Sul (2), Capão do Cipó, Dois Irmãos, Entre Ijuís, Gramado, Lagoa Vermelha, Palmeira das Missões, Santiago, Porto Alegre, Canela, Caxias do Sul, Ametista do Sul, Tucunduva e Paraíso do Sul. Foram investidos mais de R$ 5,7 milhões para aquisição dos veículos zero-quilômetro semiblindados de modelo Mitsubishi L200 Triton.

Além da entrega dos veículos, a BM também vai trabalhar na capacitação do patrulhamento rural em Santana do Livramento e Santa Maria.

Redução histórica dos crimes de abigeato

O Rio Grande do Sul vem registrando significativas melhoras nos índices relacionados aos crimes de abigeato. De 2019 a 2022, houve uma redução de 10% nesse tipo de crime. Em 2023, de janeiro a julho, a diminuição foi de 14% em comparação com mesmo período do ano passado.

A queda desses números está relacionada à atuação das forças de segurança no combate aos crimes rurais. Por parte da Brigada Militar, é conduzida a Operação Agro-Hórus, com atuação em 137 municípios e na faixa de fronteira, para combater os delitos rurais e prevenir e repreender ocorrências contra os crimes transfronteiriços. Por parte da Polícia Civil, entre janeiro e julho deste ano, já foram realizadas mais de 30 ações, que resultaram em 25 prisões e na recuperação de quase 890 animais.