Camarotes: início das obras marca os preparativos para o Carnaval de 2024 em Alegrete

O acordo firmado entre a Assercal e a construtora Sotrin assegurou que a empresa assume a responsabilidade pela obra, e os trabalhos já serão iniciados a partir deste dia 3 de janeiro.

O engenheiro Jorge Alberto Sobrosa explicou que a parte das obras inacabadas servirá como vedação para a construção que ocorrerá no local. Ele afirmou que será construída uma estrutura de concreto com uma laje superior. O trabalho de limpeza já teve início no local, nesta terça-feira(2), conforme esclareceu o engenheiro. As ferragens e o formato são produzidos em outras obras da empresa que fornecem suporte para essa construção. Um total de 12 trabalhadores diretos e 8 indiretos, conforme informado por Sobrosa, estarão envolvidos nesse projeto. Vale ressaltar que não haverá financiamento público, e, nesse caso, a construtora contribuirá com 80 mil, enquanto os outros 200 mil serão angariados pela ASSERCAL por meio de parcerias com empresas locais.

Dos três módulos planejados, serão executados dois, e o prazo final para a conclusão da obra, conforme esclarecido por Jorge Sobrosa, é o próximo dia 20 de março. Wado Mendonça, presidente da Assercal, expressou confiança de que, mesmo diante de obstáculos, aqueles que escolherem celebrar o Carnaval em Alegrete terão à disposição um espaço adequado para a maior festa popular da cidade.