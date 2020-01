Caminhão derruba árvore, destrói muro e invade casa em São Leopoldo

“Fui olhar na janela e já vinha tudo caindo, parede, janela levando tudo junto. Corri, fiquei com medo de incendiar a casa, até que fiz a volta nos fundos da casa e já não enxerguei mais ninguém. O caminhão foi tão rápido que fugiu”, relata Maria Jandira de Oliveira Silva.

Os dois cachorros dela acabaram sendo atingidos. Um deles foi levado ao veterinário, mas não resistiu.

Moradora do local estava sozinha e não se feriu com acidente — Foto: Joyce Heurich/RBS TV

Antes de atingir a casa, que fica na esquina da Avenida Coronel Atalíbio Taurino de Rezende com a Rua Tenente-Coronel Augusto César da Silva, no bairro Arroio da Manteiga, o caminhão derrubou uma árvore e destruiu o muro e a grade da frente da residência. Os vizinhos acordaram assustados com o barulho.

O neto de Jandira, Evandro Chaves, disse à RBS TV que costuma visitar a avó com a esposa e o filho pela manhã, e que a família toma café no local onde a casa foi atingida, na sala de costura. Porém nesta quinta, eles acabaram pegando no sono, e a visita ficou para mais tarde.

De acordo com Jandira, o motorista do caminhão fugiu do local. No início da tarde, o proprietário do veículo procurou a família. Ele teria apontado um funcionário como o responsável pelo estrago, explicado que o caminhão estava com freios desregulados e que não deveria ter sido usado.