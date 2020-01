RS encerra o ano com o etanol mais caro do país, segundo ANP

O Rio Grande do Sul tem o etanol mais caro do país, conforme levantamento divulgado nesta quinta-feira (2) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) . O preço médio do litro para o consumidor final é de R$ 4,233.

A pesquisa foi feita entre os dias 22 e 28 de dezembro de 2019 em 172 postos de combustíveis. Os valores encontrados variaram de R$ 3,799 e R$ 4,999.

Depois do RS, apenas o estado do Rio de Janeiro (R$ 4,599) tem etanol acima dos R$ 4, tanto para as distribuidoras como para os clientes.

O presidente da Sulpetro, João Carlos Dal’Aqua, diz que este resultado já era esperado.

“Além de não produzirmos [etanol no estado], estamos longe das produtoras e temos uma tributação elevada. Tem o fator de logística e o fator da tributação. O mercado está complicado”, aponta. “E o pessoal não percebe, mas impacta na gasolina, já que é obrigatório 27% de etanol”, acrescenta.

Preço do etanol por município:

Lista com o levantamento de preço do etanol em municípios do RS — Foto: ANP / Reprodução

O posto com etanol mais caro foi encontrado em Bagé, na região da Campanha. O preço na cidade também é o mais alto: R$ 4,949, na média de três postos.

Já o etanol mais baixo do RS foi identificado em Osório, no Litoral Norte, e em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, onde o litro custa R$ 3,799.

Gasolina entre as cinco mais caras

Em relação à gasolina, o RS também está entre os estados com o preço médio mais alto: R$ 4,760.

Somente Acre (R$ 4,919), Minas Gerais (R$ 4,793), Rio de Janeiro (R$ 4,995) e Rio Grande do Norte (R$ 4,808) tiveram uma média superior.

O levantamento foi feito no mesmo período em 364 postos de combustíveis do país. O preço mínimo registrado foi de R$ 4,409 e o máximo, R$ 5,409 por litro.

“A gasolina é a mesma coisa. Somos um dos estados com maior índice tributário. Perdemos somente para Rio de Janeiro e Minas Gerais, que têm 32% e 31%. Não tem mágica. Enquanto não tiver uma fonte produtora, vai ter dificuldade de logística”, afirma o presidente da Sulpetro.

Preço da gasolina por município:

Lista com o levantamento de preço da gasolina em municípios do RS — Foto: ANP / Reprodução

Bagé também tem o preço médio mais alto na gasolina: R$ 5,318. Todos os nove postos observados tinham o combustível com litro acima de R$ 5.

“Bagé tem relação da logística e de políticas das distribuidoras. Onde entra em guerra em alguma região, vai buscar margem em outra. Como o preço é livre, cada mercado vai ver sua realidade. Essa flutuação vai estar no nosso dia a dia”, comenta Dal’Aqua.

Já a gasolina mais barata (R$ 4,683) foi identificada em um posto de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. O preço médio mais baixo, porém, foi encontrado em Guaíba, na Região Metropolitana: R$ 4,6 na média de oito postos.

Etanol subiu 11,51%, e a gasolina, 4,85%

A ANP havia divulgado, na segunda-feira (30), um balanço do preço dos combustíveis em 2019. O etanol foi o que sofreu o maior reajuste no ano, de 11,51%.

Já a gasolina ficou em média 4,85% mais cara nas bombas no ano passado. O litro do óleo diesel teve alta de 8,69% no ano.