Caminhão sai da pista e cai em barranco às margens da BR 290, em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na tarde desta quinta-feira(14), um caminhão que trafegava sentido Alegrete/Uruguaiana, saiu da pista e, por pouco, não tombou às margens da rodovia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista disse que parou no acostamento para que um carona descesse, contudo, o terreno cedeu, o veículo saiu da via e caiu no barranco.

Foram necessários dois caminhões guincho para que ele não tombasse e fosse removido.

Não houve feridos e o veículo estava vazio. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para dar apoio no momento da retirada do caminhão.