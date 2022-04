Mulher grávida esfaqueia ex-amiga durante desavença familiar

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segundo informações, a guarnição da Brigada Militar foi acionada em razão de uma briga em família. No endereço, fizeram contato com um homem de 22 anos . Ele informou que a acusada havia esfaqueado outra jovem de 22 anos que tinha sido levada à UPA.

O desentendimento teria ocorrido na casa da irmã da acusada de 18 anos. Ela foi ao local para ver algumas roupas e devido a desavenças com a ex-amiga, com a irmã e o homem, entraram em luta corporal e, no momento em que os indivíduos estariam a agarrando, por ter uma faca perto, passou a desferir os golpes atingido a vítima que levou pontos na cabeça e costas.

Rede Municipal tem 9 médicos a menos em Alegrete

As lesões teriam sido superfiais e a vítima foi atendida e liberada. Na Delegacia de Polícia, a autoridade policial de plantão(delegado), determinou registro simples por lesão corporal.

A acusada que foi presa nas adjacências da casa onde ocorreu a desavença, estava com a faca usada, em uma mochila.

Grávida, a informação foi de que a gestação seria de risco, mas ela não apresentava lesões, apenas pequenas escoriações.

Depois de ouvidos, todos foram liberados. A faca foi apreendida. A Brigada Militar atendeu a ocorrência, na noite de terça-feira (26).