Caminhoneiro de 41 anos, fica gravemente ferido em acidente na BR 290

O motorista, que era o único ocupante do veículo, ficou gravemente ferido, e foi socorrido pelo SAMU para o hospital de Rosário.

O caminhão, que estava carregado de leite, tombou entre Rosário do Sul e Alegrete quando o condutor, de 41 anos e natural de São Francisco de Assis, perdeu o controle vindo a sair da pista. O veículo ficou virado fora do acostamento e o processo de transbordo da carga e de remoção deverá ocorrer ainda hoje na parte da tarde. Motoristas que circularem pela região deverão estar atentos a possibilidade do trânsito estar restrito ou interrompido no local.