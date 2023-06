Prefeitura, com apoio da Brigada Militar, retira famílias de invasão próximo a Avenida Liberdade

Na manhã deste dia 9h a Prefeitura de Alegrete, representada pelo Procurador Geral do Município, Paulo Faraco e equipe, juntamente com o coordenador do Parque de Máquinas e com o apoio da Brigada Militar fizeram a desocupação da área a beira trilhos, entre Rua Planalto e a Avenida Liberdade, atrás da arena do Clube Juventude. A invação aconteceu entre domingo e a última segunda-feira, disse Farcaro, quando foram retirados e voltaram a ocupar novamente o local .

A área é pública e tem concessão federal da empresa Rumo e a Prefeitura tem obrigação de manter essas áreas desocupadas, esclareceu o Procurador. Conforme ele, não houve nenhuma resistência das pessoas e a ação transcorreu normalmente. -Não vamos tolerar nenhum tipo de invasão esclareceu ainda mais que nos encaminhamos para ano eleitoral, ponderou Faraco.

Foto: Web Rádio Tendência