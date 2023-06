Novo piso de técnicos de enfermagem vai impactar em mais de 400 mil a folha da Santa Casa

A negociação do pagamento do novo piso aos técnicos de enfermagem, aprovado pelo Governo Federal, aos que atuam na Santa Casa de Caridade ainda está em andamento. Várias reuniões já foram realizadas para se tentar chegar a um consenso, diz Everaldo Paré, presidente do Sindicato do Trabalhadores.

O pagamento do novo piso aos técnicos de enfermagem vai impactar em 17% com mais 400 mil a mais na folha de pagamento da Santa Casa de Alegrete. A legislação aprovada, informa o provedor do Hospital, Roberto Segabinazzi, não deixa claro sobre qual carga horária o valor deve ser pago. A maioria dos técnicos trabalha 180 horas e, no entanto, gestionaram receber sobre 220h trabalhadas. – A lei não tem clareza e pode mudar, e o que for pago agora não poderá reatroagir em caso de mudanças. Diz que, também estudam benefícios sobre os salários, como insalubridade em que a lei permite que seja sobre o mínimo, informa.

O Hospital tem 240 Técnicos de Enfermagem, de acordo com Sindicato dos Trabalhadores da Santa Casa. A Lei 14.434/2022 define que o piso salarial dos enfermeiros será de R$ 4.750. Os técnicos de enfermagem deverão receber 70% desse valor (R$ 3.325); e os auxiliares de enfermagem e as parteiras, 50% (R$ 2.375).27 de abr. de 2023