Campanha Agosto Dourado movimenta a Santa Casa

A Santa Casa de Alegrete está em permanente campanha de valorização ao ato de amamentar e não poderia ser diferente, uma vez que a amamentação proporciona que o bebê tome o leite materno diretamente no seio da mãe, além de garantir, entre outros benefícios, a redução do risco de doenças para a criança.

Para auxiliar e orientar as mães, a Santa Casa está promovendo uma palestra com a enfermeira Patricia S. Minussi (Servidora Pública, Doula, Especialista em Formação Integrada Multiprofissional em Saúde). A palestra, que tem o título “Fortalecer a Amamentação Educando e Apoiando”, será realizada no dia 11 de agosto, às 14h, no auditório a Santa Casa. Toda a comunidade está convidada a participar desse momento, onde o principal objetivo é reforçar a atenção ao fortalecimento desta prática por parte dos profissionais, gestantes, puérperas e redes de apoio.

Após a palestra, na área externa, será realizado o Mamaço, ocasião em que as mães e seus bebês estarão reunidos para amamentar e compartilhar esse ato de amor com outras pessoas.

O evento integra a Campanha Agosto Dourado, criada em 1992, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), visando incentivar a amamentação e combater a desinformação sobre o tema, auxiliando mães com dificuldades ao longo desse processo.