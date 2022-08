Centro de Equoterapia precisa de voluntários

No dia Nacional da Equoterapia criado por uma Lei Federal em 2009, levanta-se a necessidade de voluntários para atuar no Centro de Equoterapia de Alegrete (CEAL).

O Centro desempenha importante papel no campo de reabilitação no município desde o ano 2000, necessita de pessoas que desejem realizar trabalho de forma voluntária, podendo ser esses, estudantes da área da educação ou saúde que poderão contabilizar horas para o currículo acadêmico ou a comunidade em geral.

A Equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiências e necessidades especiais, trazendo ganhos na motricidade, equilíbrio, ganho de força muscular, relaxamento, autoestima, afetividade, interação e comunicação.

Equoterapia- 6º RCB

O Centro de Equoterapia de Alegrete (CEAL) é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter assistencial e terapêutico e atende gratuitamente crianças, adolescentes, jovens e adultos, e se mantém com a parceria da Prefeitura e o 6° RCB, e apoio de empresas, da comunidade e realização de eventos e projetos.

Para praticar Equoterapia é necessário encaminhamento médico e avaliação da equipe técnica do CEAL, para verificar se não há nenhuma contraindicação.

Durante as práticas de Equoterapia se prioriza a segurança e para isso é necessário para acompanhar o profissional um guia e um lateral, desse modo, pessoas que gostem do contato com cavalos e com pessoas podem entrar em contato com a presidente do CEAL, Mariza Baldissera, no telefone 99917-4762, para maiores informações e conversa com a equipe técnica.

As práticas de Equoterapia ocorrem no Centro Hípico do 6º RCB, nas terças e quintas-feiras, das 14h às 17h, é disponibilizado transporte.