Ciclista argentino que passou por Alegrete com seu cão, foi violentamente assaltado

No final de novembro de 2019 a reportagem do PAT entrevistou o argentino Nicolas Bonamico de 29 anos. Ele estava de passagem devido ao retorno para Argentina, depois de dois anos de muita aventura com seu parceiro inseparável Teo, um cão salsinha.

A notícia foi muito acessada e descrevia a história do aventureiro, além de destacar o amor dele pelo cãozinho.

No dia, Nico estava retornando para casa com o salsichinha de sete anos. Ele improvisou uma casinha na bike para levar seu fiel escudeiro pelo mundo em suas andanças.

A ideia, do hermano era passar o ano novo em casa, com os familiares e depois seguir uma nova viagem.

Contudo, na tarde do dia 1° de 2020, a irmã de Nico, vitória entrou em contato com a redação para contar uma notícia muito triste.

Na madrugada de quarta-feira (1), Nico estava retornando para casa em Rosário ( Argentina) quando quatro indivíduos o cercaram para assaltá-lo. Como Teo foi defendê-lo, os dois foram agredidos e, ao conseguir sair, das agressões dos quatro homens a dupla foi atropelada. Teo, o salsicha não resistiu e morreu no local. Já Nico foi socorrido e está internado no hospital. Ele fraturou uma das pernas em quatro locais, além do quadril e inúmeras lesões.

Ela disse que o irmão não estava bem e iria falar sobre Teo, o que vai deixá-lo muito mal. Os autores da agressão no momento do assalto ainda não foram identificados.

Relembre a matéria no link abaixo: