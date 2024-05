Campereada: fechamento de contas empatado e eleito atual presidente por aclamação

Durante a assembleia, as contas referentes à última edição do evento foram apresentadas e aprovadas pelos patrões das entidades tradicionalistas presentes. Cléo Severo Trindade foi eleito por aclamação para presidir a próxima edição da Campereada de 2025, enquanto os membros do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo também foram escolhidos pelos patrões.

Cléo Severo Trindade ressaltou que a realização da Campereada de 2024 demandou recursos significativos. Entre todos os serviços, provas e shows, o evento teve um custo de R$ 538.531,00. Ele explicou que a festa é financiada por meio de patrocínios, vendas de espaços e bilheteria, sem a utilização de dinheiro público. Neste ano, a ausência de patrocínio da Corsan e do Banrisul foi notada devido a mudanças em suas direções, o que impossibilitou a colaboração. O saldo negativo da edição de 2024 é de R$ 50.343,00. A diferença foi renegociada e o fechamento das contas deu empate.

Valores arrecadados

Aluguel de espaços de bares e lojas: 90,900

Prova de 21 dias: 7.300,00;

Aluguel espaço: UBER 6 mil

Portaria: 163,233;

Patrocínio: 59.598,00;

Campeira: 191.551,00;

Patrocínio CAAL: 2 mil

Patrocínio Sicredi: 2 mil

A Campereada Internacional de Alegrete, considerada o maior evento tradicionalista e cultural da região, teve como sede o Parque Dr. Lauro Dornelles. Durante os dias de celebração, diversas atividades campeiras, artísticas e culturais foram realizadas, destacando-se provas como laço, gineteada e concursos de danças de invernada, além de acampamentos e shows.