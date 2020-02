Campereada: Izadora, a campeã da prova do tonel tem apenas 7 anos

A alegretense Izadora Fagundes Becker sagrou-se campeã da Prova dos tonéis, na categoria Mirim, nesta quinta-feira (6).

Ela só tem sete anos, mas os desafios já são de gente grande. Competidora na modalidade de tonéis, Izadora, é um dos destaques da 41ª Campereada de Alegrete, que começou no último final de semana e vai até o domingo (9). Além dela, mais três meninas entre 7 e 12 anos participaram.

Filha do narrador de rodeios Amaril Becker Fernandes, Adriana Fagundes Becker e irmã de Cássio Fagundes que tambem participa da prova de laço.

De acordo com os pais, desde muito pequena a paixão por cavalos é algo que fascina Izadora, a mais nova competidora da Campereada. No ano passado, aos seis anos, Iza fez sua primeira participação, ela queria conhecer e também chegou na final. No mesmo ano participou de competições pelo CTG Oswaldo Aranha e ficou com primeiro lugar na prova da Penca do Trote.

Nesta edição da Campereada, Izadora também fez parte da competição de rédeas.

Os pais destacam a relação dela com os animais, principalmente, cavalos. “Essa paixão está no sangue, desde o bisavô, o avô e o pai, todos são envolvidos com cavalos e ela não é diferente. Pra ter uma ideia, uma égua morreu e ficou o potrilho. Iza o cuida com muito carinho.”- disse a mãe.

Adriana lembra também da primeira vez que Izadora desfilou, ela recém tinha feito três anos e desde então não parou mais. Segundo Adriana, ela tem o dom com os animais, com os cavalos. Uma tradição que vem de berço e passa de geração para geração.

Izadora foi convidada para representar a 4ª RT na prova de rédea mirim, na Festa Campeira que ocorre em Pelotas ,uma das maiores do Estado onde participam as 30 regiões. Depois da Campereada ela vai focar o treinamento para este que um dos maiores eventos, o FECARS.

Em segundo lugar na prova do tonel, ficou a pequena Antônia.