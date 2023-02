Campereada produz imagens do mais autêntico atavismo campeiro, artístico e cultural

O Parque Doutor Lauro Dorneles está sendo palco de um dos maiores eventos tradicionalista e cultural da região.

Desde a abertura que este ano já ocorreu de forma diferente e contou com emocionantes apresentações na mangueira, diariamente estão ocorrendo provas campeiras, artísticas e culturais, com destaque para o laço, a gineteada e os concursos de danças de invernada, além dos acampamentos e shows.

Passeando pelo Parque, é possível encontrar pessoas que cultuam a tradição, com as pilchas, o churrasco, chimarrão e as famílias, onde as pessoas mais velhas passam os ensinamentos aos mais novos sobre a nossa história.

Muitas famílias estão acampadas no local. No último final de semana as provas de gineteadas tiveram a seguinte classificação: 1° lugar categoria Amanunciado = Ícaro F. Da Costa; 1° lugar categoria Xucros= Douglas Dulos; 1° lugar Laço Bagual = João Lenon Brandolt e 1° lugar Gineteada aporreado = Bruno Oliveira.

A Associação Campereada Internacional de Alegrete é responsável pela organização do evento que disponibilizará mais de R$ 100.000,00 em prêmios, até o próximo dia 12. No Parque, também há praça de alimentação.

O presidente da Campereada e Cléo Trindade, e Manoel Assis Montanha Moura é o Patrono. O evento tem o apoio da Prefeitura de Alegrete e esta é a 43° edição.

Na noite de ontem subiu ao palco – Bailaço.

Como atrações musicais estão confirmados:

Shows: (7) Kauan Furacão; (8) João Luiz Correia; (9) Chiquito e Bordoneio; (10) Sandro Coelho; (11) Graciele Souza; (12) Candieiro; além de Gaitaço Tchê, Gurizada Fronteiriça, Banda Vanu e Hemerson Mendonça.

Veja algumas imagens do Parque – por Paulo Germano: