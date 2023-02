Estiagem: Defesa Civil já distribuiu 300 mil litros de água no interior

Com a continuidade da estiagem em Alegrete e as altas temperaturas, a Defesa Civil continua com o trabalho de abastecimento de água às comunidades do interior.

Renato de Santana Arnoud Grande, coordendaor da Defesa Civil do Município, informa que seguem levando água a 60 famílias do interior de Alegrete. Ele diz que até o final de janeiro ja distribuíram 300 mil litros de água potavel às comunidades dos assentamento novo Alegrete e Unidos pela Terra, Caverá, Durasnal, Jacaquá, Três Capões, Rincão do 28, Rincão de São Miguel, Quatro Bocas, Capivari e Inhanduí.

A maioria não tem outra fonte de água e depende do abastecimento da Defesa Civil, salienta o coordenador.

De segunda a sexta-feira são distribuídos, aproximadamente, 6 mil litros água potável com caminhão da Secretaria da Agricultiura e Pecuária.