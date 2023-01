BBB23: Alegretense é entrevistado por Ana Clara; ele foi acompanhar a estreia da Casa de Vidro

Ele que há 11 meses está residindo em Chapecó – SC – participou de uma entrevista com a ex-BBB e repórter Ana Clara Lima , que estava no Via Parque Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para interagir com moradores da casa de muros transparentes. Foi o primeiro dia da Casa de Vidro do BBB 23.

O alegretense falou com o PAT, e destacou que está em férias no RJ, e não poderia perder a oportunidade de buscar ficar o mais perto do seu sonho participar de alguma forma do BBB.

Em 2020, entrando na brincadeira do Facebook em uma postagem relacionada ao Big Brother Brasil, ele foi surpreendido pela repercussão do post. O fato inusitado para o alegretense, demonstrou que a maioria das pessoas, elas estavam lendo só a legenda. A publicação, naquele ano, suscitava que ele teria sido um dos escolhidos para participar do reality Show. Contudo, a maioria das pessoas não acompanhou o texto até o final e, portanto, não entendeu que tudo era apenas mais um dos “desafios” aceitos pelos internautas.

Na época, ele ressaltou que pensou em mandar um vídeo seu para o Big Brother e contar o imbróglio, o que acabou fazendo na entrevista com Ana Clara Lima – ex-BBB e apresentadora.

Norton disse que foi para o Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde estavam os brothers e sisters.

‘Eu cheguei cedo, comecei a chamar atenção até que fui convidado a participar, foi incrível. Não deixei de falar sobre o que já tinha acontecido comigo, em Alegrete, há 3 anos. Me senti mais próximo de um sonho, eu amo o programa e acompanho desde criança. Me senti realizado e conhecer eles de pertinho é ver que aquilo que acreditamos é real e estar perto deles me fez ver que é possível. Eu gostaria muito de participar. Já me inscrevi algumas vezes. Mas espero um dia chegar a minha vez. Acredito que com a torcida de todos irei um dia levantar essa bandeira do nosso povo gaúcho e representar no BBB. Me senti feliz e alegre, eles gostaram de me ouvir. Se querem treta, se querem diversão e se querem entretenimento é Norton Franklin no BBB’ – encerrou brincando.

Ele também fotografou com ‘Gina Indelicada’ (A Gina Indelicada, página do Facebook que bateu 1,1 milhão de seguidores em uma semana e surpreendeu até mesmo os donos da fabricante de palitos, foi criada por Ricck Lopes, estudante de publicidade de 19 anos que mora em São Paulo.)

Sobre BBB23

O BBB 23 começa na segunda-feira, 16, após a novela Travessia, e traz muitas novidades. Tadeu Schmidt e Ana Clara adiantaram que o jogo terá duplas entre participantes do Camarote e da Pipoca.

Tem ainda um novo poder que promete movimentar ainda mais o BBB 23. É o Poder Coringa, uma espécie de “card do poder” que dará vantagem a um jogador toda semana.

