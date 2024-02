Camping de Manoel Viana registra bom número de banhistas

Na última semana e durante o período de carnaval, o camping Rainha do Sol, está registrando um grande número de banhistas que estão usufruindo das águas do rio Íbicui. Um primeiro comunicado da Prefeitura de Manoel Viana, suspendeu as atividades veraneias na localidade, mas mesmo assim, o público segue indo se banhar no rio da cidade.

O camping, Rainha do Sol, historicamente é um ponto onde muitos alegretenses usam para tomar banho e se refrescar nos dias escaldantes. Esse ano, em decorrência das fortes chuvas, o rio passou boa parte do tempo acima do nível normal, dificultando assim, a boa condição para banho.

Nos últimos dias, houve um aumento significativo de pessoas acampando e se banhando no complexo do camping. Uma condição que preocupa é a questão dos salva-vidas, que nessa temporada, não estão trabalhando, pois a medida imposta pela prefeitura não autoriza os banhistas a tomar banho nas águas do rio Íbicui.

Fotos: Darlei Filmagens