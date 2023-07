Canal de alegretense no Youtube atinge 100 mil seguidores e a placa de prata

O orgulhoso pai de três meninos, Rudi Mendonça, que mora no bairro Palma, comemora com os filhos e a esposa a conquista de 100 mil inscritos na plataforma Youtube e com isso conquistaram a placa de prata. Tudo começou em 2020, quando decidiu sair do emprego formal no grupo Marfrig e arriscar. Eu e meus guris criamos o canal Fazendinha Chapéu de Gato que mostra como é uma fazenda, a rotina de trabalho neste meio rural. O conteúdo é voltado ao público infantil. – É uma abordagem carinhosa de muita dedicação e peristência, que proporcionou essa grande conquista para alegria geral da família, atesta.

Todos trabalham juntos, e o paizão Rudi gerencia e faz o acabamento final da produção que rendeu a placa de prata. O trabalho é diário para chegarem a esta marca que rende a monetização dos proventos à familia com a produção a Fazendinha Chapéu de Gato que tem visualizações de públicos em todo o Brasil e aqui em Alegrete, muitos nem sabiam que o trabalho é produzido aqui na cidade pelos meninos Enzo, Eric, Paulo e Rudi. A mãe fica por conta de dar atenção e carinho ao quarteto masculino da casa .