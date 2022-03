Miriam há 6 anos peregrina para ter um diagnóstico preciso que trate uma séria enfermidade

A saga por um diagnóstico preciso segue há mais de seis anos, porém, a luta de Miriam Costa é incansável.

A filha, Luiza Costa, hoje com oito anos, desde os dois realiza tratamentos e exames em busca de um diagnóstico para um problema de saúde que está afetando a audição e poderá afetar a visão, entre outras comorbidades.

No PAT, Mirian disse que uma das possibilidades veio através de uma médica de Porto Alegre que solicitou um exame chamado Painel ENGS para Síndrome Nefrótica. O custo é de cerca de 6 mil reais, pois o kit é adquirido, o material é coletado em Alegrete e demora cerca de 45 dias úteis para o resultado, que vai para São Paulo.

A corrida contra o tempo para arrecadação do valor, começou pois, Mirian explica que esse tempo é mínimo. Ela precisa retornar com o exame e a Luiza no início de agosto. “Se der tudo certo e o valor total for arrecadado no mês de abril, para enviar o exame e todos os trâmites, no período de dias úteis, será muito apertado, por esse motivo, não posso esperar muito”- explicou.

Luiza, que acompanhava a mãe, muito inteligente, fez questionamentos, conversou e falou do sonho de ser uma massoterapeuta.

Sobre o problema de saúde

Com dois anos, ela fazia xixi com sangue e aqui não diagnosticaram o que era. Levei a Porto Alegre e também não conseguiram descobrir a doença. Foi em Santa Maria, em junho de 2015, que houve o primeiro diagnóstico de glomerulonefrite, uma enfermidade nas células dos rins. Ficamos desesperados e, de Santa Maria fomos encaminhados novamente a Porto Alegre para o Hospital da Criança Santo Antonio, onde a Luiza fez a primeira biópsia. Depois fez mais uma. Contudo, esse diagnóstico não foi definitivo, pois outros problemas surgiram e a luta continua”- informou Mirian.

A mãe que é atendente de laboratório e, nestes seis anos já realizou algumas ações pois os custos entre viagens e também tratamento por vezes são muito onerosos, mas ela segue firme e, acrescenta que Fé, não falta.

Para mais esta etapa, Mirian está fazendo uma rifa de uma ovelha e um fardo de cerveja. O valor do número é de R$5,00. Quem quiser contribuir com PIX também pode através da chave – 991392313.

Mirian destaca que devido ao trabalho, ela poderá responder às pessoas e explicar se alguém tiver alguma dúvida, sempre depois das 17h. Portanto, o número de contato é 55 99139-2313. “As pessoas podem deixar mensagens que assim que possível,eu vou responder. Mas isso após às 17h. Quem quiser comprar a rifa também podem adquirir números na Casa Paulista, Cintia Hair e salão Cor de Ton – Liziane.