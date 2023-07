O gari sessentão com fôlego de jovem

E eles passam, na maioria das vezes, como se fossem invisíveis as pessoas num trabalho extremamente importante para toda a comunidade. A coleta de resíduos sólidos que são descartados, diariamente, pela comunidade em todos os cantos da cidade. São cerca de 40 toneladas de resíduos que são recolhidos, por dia, pelas equipes da Secretaria de Infraestrutura.

Um exemplo de dedicação que ajuda na limpeza da cidade, é de Edison de Lima, gari que tem 33 anos de trabalho. Aos 64 anos de idade, o trabalhador mostra habilidade na coleta dos amontoados de sacos de lixo em ruas do centro da cidade. Ele trabalha só a noite e comenta que já encontrou muita coisa entre os detritos, com algum valor como calçados e uma vez uma bomba com furo no bojo. Desde que inicia a atividade, até as últimas voltas com o caminhão lá se vão seis horas sem parar, já quase no amanhecer de cada dia.

-Eu mesmo passando dos 60 anos ainda aguento a puxada, porque os mais novos cansam e muitos em várias atividades passam só no celular, disse rindo o experiente gari.

Edson Lima- gari da Secretaria de Infraestrutura de Alegrete

A limpeza pública da Prefeitura é um serviço da Secretaria de Infraestrutura de Alegrete que enfrenta o problema de falta de pessoal e aguarda o concurso público.