Canceladas as semifinais dos 40tinhas da LAF

O palco seria o Estádio Municipal Farroupilha, porém, as condições do gramado não permitem a realização da rodada.

A rodada foi transferida para o próximo sábado (27). Ibirapuitã e União protagonizarão um dos confrontos mais esperados da competição. Ambas as equipes possuem bons elencos e a promessa de um grande confronto deve se confirmar dentro das quatro linhas. A bola rolará a partir das 14h.

Para fechar o mata-mata, Vianense e Centenário completam a rodada. Este confronto demorou para ser confirmado, pois a organização da LAF estava julgando um recurso de um atleta do Nacional que interferia indiretamente na sequência da equipe vianense no campeonato. O mérito foi julgado como positivo para a equipe da “Cidade do Sol”. A partida começará às 16h do próximo sábado.

Há algumas semanas, o estádio tem sofrido com esse problema. Em virtude das fortes chuvas, o sistema de escoamento local não está dando vazão à água empossada.