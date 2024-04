Chegada de Matteus Amaral será com tempo firme em Alegrete

Share on Email

No sábado, o dia começa com 13ºC e a máxima chega aos 24ºC. O sol predominará durante todo o dia e não há previsão de chuva. Já no domingo, o padrão se repete; a mínima será de 15ºC e a máxima chegará aos 25ºC, também sem previsão de precipitações para o primeiro dia da semana.

Porém, na segunda-feira, o clima irá mudar. Uma onda de frio oriunda do Uruguai irá atingir a Terceira Capital Farroupilha e trará chuva ao município. A temperatura mínima será de 15ºC e a máxima não subirá muito, atingindo 22ºC. Estão previstos 24mm de chuva para o dia.