Psicólogo alegretense escreve livro sobre a história do carnaval na 3ª Capital Farroupilha

O livro, intitulado “A Guerra das Escolas de Samba”, conta a história do carnaval local desde 1857 até o ano de 1995. O foco maior do livro é nas escolas de samba, mas aborda todas as manifestações carnavalescas da cidade. Márcio Duarte afirma que escreverá um segundo volume que irá abranger de 1999 até os tempos atuais.

Conforme o autor, seu objetivo é deixar esse importante registro e também homenagear através dele, pessoas que contribuíram muito para a cultura popular da cidade. A principal fonte da pesquisa foi o Jornal Gazeta de Alegrete, que durante muitos anos foi o principal veículo de informações sobre o carnaval no município.

O livro está com a editora e brevemente será divulgada a data de lançamento. O projeto de publicação foi contemplado no edital da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal via Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

Interessados em mais informações sobre o livro e pesquisa, entrar em contato com o autor por meio do celular/whats 55999959838