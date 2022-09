Candidato Eduardo Leite cumpre agenda em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Pela manhã, visitou a RS/566, o aeroporto Gaudêncio Ramos, depois fez caminhada com apoiadores e visitou a Santa Casa. Ao meio dia participou de almoço com apoiadores e convidados no CTG Farroupilha.

Eduardo Leite tem como vice Gabriel Souza.

Mateada no Bebedouro reúne bom público