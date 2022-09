Mateada no Bebedouro reúne bom público

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No domingo de sol e temperatura agradável foi realizada, na Praça do Bebedouro, a penúltima mateada dos Festejos, antes da abertura oficial do evento dia 13 de setembro. Dia 11 acontece a última mateada na Praça Getúlio Vargas.

Mateada na Praça do Bebedouro

Um bom público com suas cadeiras e chimarrão compareceu à mateada que apresentou os talentos da terra em cantores, gaiteiros, declamadores e outros artistas.

Gaiteiros mateada

No dia 11 acontece a mateada e concurso dos peões mais bem pilchados dos Festejos na Praça Getúlio Vargas. E dia 13 inicia, com ascendimento da chama crioula, no Monumento ao Expedicionário a Semana dos Festejos de 2022.