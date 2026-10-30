Candidatos do Enem 2026 já podem conferir onde farão as provas

Os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já podem verificar onde farão as provas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou, na terça-feira (27), o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante.

O documento apresenta o endereço do local de aplicação, o número de inscrição e os horários do exame, além de informações sobre atendimentos especializados e utilização do nome social, quando solicitados pelo participante.

Para acessar o cartão, é necessário entrar no site enem.inep.gov.br/participante, fazer login com a conta Gov.br e selecionar a opção referente ao local de prova. Em seguida, o candidato poderá consultar o documento com os dados da inscrição.

Embora não seja obrigatória, a apresentação do Cartão de Confirmação nos dias de aplicação é recomendada pelo Inep. A consulta antecipada também permite que os estudantes verifiquem o endereço e planejem o trajeto até o local do exame.

As provas do Enem 2026 estão previstas para os dias 8 e 15 de novembro, em dois domingos consecutivos. No primeiro dia, serão aplicadas as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. Já no segundo, os participantes responderão às questões de Matemática e Ciências da Natureza.