Projeto de Afonso Motta propõe Dia Nacional do Psicopedagogo em 12 de novembro

Proposta de autoria do deputado federal Afonso Motta estabelece o dia 12 de novembro como data anual para reconhecer e valorizar os profissionais da psicopedagogia.

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei nº 5.449/2025, de autoria do deputado federal Afonso Motta, que institui o Dia Nacional do Psicopedagogo, a ser celebrado anualmente em 12 de novembro. A iniciativa busca ampliar o reconhecimento da atuação desses profissionais e destacar sua contribuição para os processos de aprendizagem e desenvolvimento humano.

A aprovação representa um avanço na valorização da psicopedagogia, área que atua na identificação e na compreensão das dificuldades de aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias que favoreçam o processo educacional de crianças, adolescentes e adultos.

Ao comentar a aprovação da proposta, Afonso Motta destacou a importância de reconhecer o trabalho desenvolvido pelos psicopedagogos e sua contribuição para a sociedade.

“Uma conquista importante para valorizar e reconhecer o trabalho desses profissionais, que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e na aprendizagem de tantas pessoas”, afirmou o parlamentar.

Reconhecimento à atuação dos psicopedagogos

Os psicopedagogos desempenham um papel importante na compreensão dos fatores que podem interferir na aprendizagem. Sua atuação envolve a identificação de dificuldades, o acompanhamento de estudantes e a orientação de famílias e instituições educacionais, conforme a formação e o campo de trabalho de cada profissional.

A psicopedagogia também contribui para a construção de estratégias que respeitem as necessidades individuais e favoreçam o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e educacionais.

Nesse contexto, a criação de uma data nacional pretende dar maior visibilidade à profissão e estimular o reconhecimento de sua contribuição nos ambientes educacionais e em outros espaços de atendimento.

Projeto estabelece data anual de celebração

De acordo com a proposta, o Dia Nacional do Psicopedagogo será celebrado em 12 de novembro. A data poderá servir como referência para atividades de divulgação, debates, encontros profissionais e iniciativas de conscientização sobre a importância da aprendizagem e do acompanhamento psicopedagógico.

A instituição de datas comemorativas nacionais é uma forma de destacar áreas profissionais e temas considerados relevantes para a sociedade, incentivando a divulgação de informações e o reconhecimento público de determinadas atividades.

Próximos passos da proposta

Com a aprovação na Comissão de Cultura, o projeto deverá seguir a tramitação legislativa prevista na Câmara dos Deputados, conforme as regras aplicáveis à matéria. A aprovação em uma comissão, por si só, não significa que a proposta já tenha se tornado lei.

As próximas etapas dependerão do regime de tramitação do projeto e das deliberações das instâncias legislativas competentes, até a conclusão do processo.

A iniciativa de Afonso Motta busca, assim, fortalecer o reconhecimento dos profissionais da psicopedagogia e destacar a importância de seu trabalho para a aprendizagem, a inclusão e o desenvolvimento de pessoas em diferentes fases da vida.