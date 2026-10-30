Castramóvel estará em Alegrete para atender cães de beneficiários do CAD Único

A Organização de Proteção Animal de Alegrete – OPAA informa que o Castramóvel estará em Alegrete nos dias 3, 4 e 5 de novembro, e ainda restam algumas vagas para castração de cães.

A presidente da ONG, Nara Leite, diz que as vagas são limitadas e quem pode levar seu animal para fazer a castração são as pessoas quem possuem Cadastro Único e tem interesse em participar, entre em contato com a ONG OPAA pelo WhatsApp: (55) 99984-4045

A Documentação necessária para quem for solicitar a castração é: Folha V7 atualizada do Cadastro Único; RG ou outro documento oficial com foto do responsável pelo animal. Não perca essa oportunidade. Entre em contato o quanto antes para verificar a disponibilidade das vagas e encaminhar a documentação necessária.

Esta é uma oportunidade para quem deseja castrar suas fêmeas e evitar a proliferação desenfreada de cães em Alegrete, que depois vêm sofrer abandono e maus tratos. Os recursos que ONG recebe da Prefeitura, às vezes, não cobrem durante o mês o tanto de atendimentos e custos com medicação, ração e cirurgia de cães atropelados e gatos.

O serviço do Castramóvel foi contratado, pela Secretaria da Saúde, via licitação pelo Canil Municipal e vem à cidade com recursos de emenda impositiva do ex vereador João Leivas.