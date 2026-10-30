Prefeitura de Alegrete manifesta apoio à criação de mestrado profissional do IFFar

A formação de profissionais da educação e o desenvolvimento de novas tecnologias para o ensino estão entre os objetivos da proposta de criação do Mestrado Profissional em Ensino e Tecnologias do Instituto Federal Farroupilha (IFFar), que recebeu manifestação de apoio da Prefeitura de Alegrete.

O posicionamento foi formalizado por meio de uma carta assinada pelo prefeito Jesse Trindade Santos, na qual o município reconhece a importância da iniciativa para a qualificação de profissionais, o aprimoramento das práticas pedagógicas e o fortalecimento da educação na região.

A proposta prevê um programa de caráter multicampi, com sede e coordenação no Campus Alegrete e participação de docentes de diferentes unidades do IFFar. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de formação acadêmica e incentivar a produção de pesquisas voltadas a desafios reais do ambiente educacional.

Segundo a Administração Municipal, a criação do mestrado poderá contribuir para o desenvolvimento de pesquisas aplicadas e de tecnologias educacionais, com resultados que possam ser utilizados para melhorar a qualidade do ensino em diferentes contextos.

Na manifestação de apoio, o prefeito também destacou a disposição do município em colaborar com a iniciativa, por meio da divulgação da proposta, do incentivo à participação de profissionais da educação e da identificação de demandas que possam orientar futuras pesquisas.

A parceria entre o poder público municipal e a instituição de ensino poderá aproximar as necessidades da rede educacional da produção acadêmica, incentivando estudos e soluções que contribuam para o cotidiano das escolas.

A proposta de criação do mestrado representa mais uma iniciativa voltada à ampliação da formação profissional e ao fortalecimento da pesquisa e da inovação na área da educação em Alegrete e na região.