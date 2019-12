Cantor sertanejo Juliano Cezar morre após sofrer infarto no palco

O artista, que se tornou conhecido na década de 1990, ao gravar o sucesso Não Aprendi Dizer Adeus, chegou a ser levado a um posto médico e a receber atendimento, mas não resistiu. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que, no meio de uma canção, ele cai no palco.

No perfil de Juliano no Facebook, o escritório de gerenciamento de carreiras Explosion Music lamentou o falecimento e informou que o velório e o sepultamento ocorrerão em Passos (MG), cidade natal do cantor. Os horários ainda não foram informados.