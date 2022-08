Cantora Maraisa beija fã durante show em Tapejara: ‘fiz algumas plaquinhas, ela notou’, diz jovem

Um jovem de 22 anos foi beijado pela cantora Maraisa durante um show em Tapejara, na Região Norte do Rio Grande do Sul, na noite de segunda-feira (8). O jornalista Alexandre Pessoa foi convidado para subir no palco e dar um “selinho” na cantora.

“No show, peguei o celular, fiz algumas plaquinhas, ela notou. Achou engraçado”, diz.

A história, no entanto, começa antes. Alexandre já falava com amigos sobre a vontade de conhecer Maraisa. No sábado (6), durante show da dupla Fernando e Sorocaba, o rapaz conseguiu chamar atenção dos cantores. Fernando Zor manteve relacionamento com Maraisa recentemente.

“Começou com uma brincadeira. Eu acho ela linda e, muito tempo antes do show, estava brincando com uns amigos que iria pedir para o Fernando tentar me ajudar com ela. No show, em um momento, eu pedi. Eles ouviram e pararam, falaram que iam tentar me ajudar”, conta Alexandre.

No show de Maraisa, Alexandre conseguiu ser percebido pela cantora.

“Ela foi supersimpática, tentei ser o mais respeitoso possível. Ela é linda demais”, afirma.

Repercussão nas redes

Nas redes sociais, Alexandre brincou com o plano de beijar a cantora dizendo “não é que funcionou?”. O jovem, que trabalha em uma emissora de rádio, selecionou a música “Medo Bobo” para abrir a programação nesta terça (9). Não por acaso, a letra combina com o momento:

É, e na hora que eu te beijei

Foi melhor do que eu imaginei

Se eu soubesse tinha feito antes

No fundo sempre fomos bons amantes

O vídeo do beijo viralizou nas redes.

“A repercussão é meio estranha para mim, nunca imaginei nada disso. É aquela fama boba, mas é engraçado. A Maraisa tem o poder de transformar tudo por onde passa”, diz Alexandre.

