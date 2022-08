Ao pressentir que caiu num golpe, homem denuncia a namorada na DP

Share on Email

A introdução pode ter uma referência com um boletim registrado na Delegacia de Polícia de Alegrete.

Um alegretense falou aos policiais civis que, por mais de um anos e três meses, entregava para a namorada, um valor que ficava em uma média de R$ 2.500,00, pois em alguns períodos a “ajuda” era maior, para que ela pudesse pagar água, luz, entre outros.

Enquanto esteve preso, homem teve a casa arrombada

Há pouco tempo, a namorada disse do desejo de realizar uma fertilização e pediu a quantia de 60 mil reais para fazer o procedimento. Como havia recebido um valor referente à safra, o homem entregou a quantia para a amada.

Porém, o motivo que o levou até a Delegacia de Polícia foi de que, após a namorada ter o valor em sua posse, disse que iria para Porto Alegre e não mais o atendeu. Há dias ele busca contato com a amada e não obtêm nenhum retorno.

No registro, não fica claro se a atitude do homem foi por receio de que algo tenha acontecido com a namorada ou se ele suspeita ter caído em um golpe.