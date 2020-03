Caos e indignação de motoristas e produtores rurais pelo descaso na 566 em Alegrete

Em situação intransitável, a rodovia Waldemar Borges em Alegrete está em condições precárias de trafegabilidade. No ápice da safra de arroz 2020, os motoristas encontram dificuldades severas para escoarem a safra de grãos.

Depois de sofrerem com a estrada seca, cheia de pedras e sem nenhuma conservação, a chuva do último final de semana piorou a situação.

Não foi a primeira vez que isso acontece. Relatos indignados de trabalhadores que a situação persiste há mais de 5 anos. O trecho já esteve em obras, recebeu promessas do governo e atualmente estás abandonado sem nenhum reparo.

A cena do final de semana retrata o descaso e a situação que um motorista passa a cada ano. Uma carreta atravessada na estrada, atolada e inclinada preste a tombar. O socorro vem dos próprios produtores rurais. Motorizados eles amparam motoristas que ficam empenhados na pior estrada da região.

A 566 é um descaso que já foi motivo de paralisação em janeiro deste ano. Produtores rurais, caminhoneiros e comunidade de Alegrete se mobilizaram e pediram soluções para o trecho esquecido pelos governantes.

Uma audiência com lideranças locais na sala da liderança do Governo Eduardo Leita, reuniu o secretário estadual dos Transportes Juvir Costela e o direror-geral do DAER, Luciano Faustino. Na reunião ficou acertado a liberação de um recurso na ordem de 3 milhões que contemplaria quase 5 km de pavimentação asfáltica e no restante da via conservação pela empresa Construtora Alegretense.

A reportagem entrou em contato com a empreiteira que afirmou não ser a responsável pela execução da obra. Através de informações a construtora Bolognesi seria a indicada. Em contato telefônico com a sede da empresa fomos informado que não procede a informação.

De acordo com o noticiado na reunião pelo governo Leite, a empreiteira que irá realizar a obra aguardava o recurso que deveria sair em torno de 30 dias, para então iniciar as obras. Lá se vão 45 dias e não há um indício de que a Waldemar Borges vai receber um reparo novamente.

A RS 566 é uma via estratégica para o escoamento de grãos, considerada uma das que mais apresenta fluxo, e liga até a localidade de Maçambara e a cidade de Itaqui.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução