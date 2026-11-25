Um acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na manhã desta quarta-feira (25), na estrada do Campo Seco, no 5º distrito de Rosário do Sul. A vítima foi identificada como Alvarino da Silva, de 77 anos, morador tradicional da localidade.

Conforme as informações apuradas, Alvarino conduzia um Volkswagen Gol, de cor branca, quando, por circunstâncias ainda não esclarecidas, o veículo capotou na estrada. Durante o tombamento, o motorista acabou sendo atingido e não resistiu aos ferimentos.

A Brigada Militar foi acionada por volta das 10h30 para atender à ocorrência. Quando os policiais chegaram ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já havia prestado atendimento e constatado o óbito.

A Polícia Civil assumiu o registro da ocorrência e acionou o Instituto-Geral de Perícias (IGP), responsável pelo levantamento técnico da cena do acidente. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado para necropsia.

A morte de Alvarino causou comoção entre familiares, amigos e moradores do Campo Seco. Bastante conhecido na comunidade rural, ele vivia e trabalhava na localidade, onde construiu sua história.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre os horários e locais do velório e sepultamento.

Com informações da Gazeta de Rosário e UPTV