CAPSi aumenta atendimentos psicossociais entre crianças e adolescentes

O CAPSi no bairro Ibirapuitã é o local onde crianças e adolescentes com qualquer problema psicossocial buscam ajuda.

Com a comunicação via telefone convencional restabelecida pelo número 3426 -1702, o local está com atendimentos normais, conforme a coordenadora do serviço, Juliana do Prado Rodrigues.

Atendimentos no CAPs i

Ela informa que estão recebendo bastante antedimentos de urgência vindos da UPA. Crianças ou adolescentes com casos de ansiedade, depressão, transtorno de aprendizagem, transtorno opositor, automutilação.

Um preocupação da equipe é quanto os casos de pacientes de 12 a 16 anos com tentativas de suicídos que chegam à UPA, sendo que alguns internam e depois são encaminhados para continuar o tratamento no CAPSi.

Outro problema, conforme a coordenadora do CAPS i é que muitos que passam por atendimento hospitalar e devem continuar tratamento no serviço não vem para esse acompanhamento. A equipe, também, faz essa busca em casa no sentido de dar o suporte às famílias e aos usuários.

O CAPSi serviço da Secretaria da Saúde conta com psiquiatra, fonouadiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogas e psicopedagogos.