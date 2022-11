Aumento de cultivo de lavouras, em Alegrete, sem observar áreas permanentes preocupa FEPAM

Share on Email

O aumento da área cultivada somente de soja em Alegrete, com previsão de 100mil hectares em 2023, preocupa os orgãos de preservação ambiental.

Marcos Tirelli, ex coordenador Regional FEPAM em Alegrete, atualmente nos setor de irrigação do orgão em Porto Alegre, alerta para os prejuízos ao ambinte. Ele diz que o problema não é o plantio e sim a ocupação do solo sem os critérios exigidos pela legislação ambiental.

Diz que grande parte dos produtores trabalham sem as licenças que exigem que se respeite mato nativo, sangas e banhados, explica Tirelli. Isso é muito sério, porque a vegetação e animais nativos vão ser prejudicados e podem até desaparecer. Lembrou que gatos do mato já estão desaparecendo e até tatus e outros podem sumir, porque o avanço das lavouas é grande, assim com o uso de defensivos.

-Com o aumento significativo se torna muito difícil fiscalizar, diz o técnico, que acredita ser importante que quem puder denuncie ao orgão os abusos. A FEPAM, também, pode verficar por imagens esse avanço do cultivo em campos da região das lavouras sem a preservacão de áreas permanentes – APPs, como exige a Lei, atesta.