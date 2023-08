CAPSi realiza palestra a estudantes do Polo do Angico

Na manhã de terça-feira, 15, o Centro de Atenção Psicossocial e Infanto Juvenil(CAPSi) participou de palestra no Polo João Cadore. A conversa foi ministrada pelo Psicopedagogo Fernando Barros e pela Fonoaudióloga Flávia Leães.

A palestra ministrada no Polo do Angico teve o intuito de abordar temas muito relevantes no cenário do mundo globalizado. Relações familiares, jogos eletrônicos e fones de ouvido, foram as principais pautas relatadas aos estudantes.

A atividade teve como público alvo, os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até o 3ºano do Ensino Médio. A conversa foi muito bem vista pela direção da Escola que referendou a importância da troca de conhecimento sobre essa didática.

Fotos: reprodução