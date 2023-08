Trabalhos da Escola Freitas Valle vão participar da FECIPAMPA

A Escola Estadual Freitas Valle enfatiza a feira de ciências, como um recurso de suma importância, e é por meio dela que se busca a divulgação dos conhecimentos científicos para a comunidade escolar, onde os alunos conhecem o método científico, utilizam sua criatividade e curiosidade para criar. Eles se motivam com os projetos apresentados, pois, é através do incentivo à pesquisa que obtém as novas descobertas. O trabalho tem a coordenação da professora, Roberta Hitz, que orienta sobre as criações dos alunos. E os professsores coorientadores são: Clarissa Phaim e André Alves.

Trabalhos da feira do Freitas Valle vão participar da FECIPAMPA, a feira integradora da Unipampa que será realizada no próximo dia 25, quando estudantes de escolas de Alegrete, também apresentam suas criações. A professora entende como um projeto promissor e incentivador para o benefício da sociedade como um todo. Os alunos se instigam a pesquisar e montar os trabalhos e isso é imporatnte para a formação do saber, atesta. Projetos que estão concorrendo na feira são: